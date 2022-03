आज Amazon App के ज़रिए 15 हज़ार रुपये जीत सकते हैं आप, जानें घर बैठे क्या करना होगा

Amazon App Quiz March 17, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 15,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 18 मार्च को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 15,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: General Bipin Rawat, who died in a helicopter crash, was awarded what award in 2022?जवाब 1 (A) – Padma Vibhushan.

सवाल 2: Which Indian documentary on Dalit journalists has been nominated for the Oscars under the Best Documentary Feature category?जवाब 2 (B) – Writing with Fire.

सवाल 3: Which Indian state/UT was the host of the 25th National Youth Festival?जवाब 3 (C) – Puducherry.

सवाल 4: What is this Swiss musical instrument called?जवाब 4: (B) – Handpan.

सवाल 5: This character was played in the Marvel Cinematic Universe by which of these actors?जवाब 5 (B) – Chris Evans.