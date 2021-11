40 हज़ार रुपये जीत सकते हैं आप! Amazon App पर मिल रहा है शानदार मौका, जानें आसान तरीका

Amazon App Quiz November 10, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 40,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

आज के क्विज के विजेता का नाम 11 नवंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 40,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Which spacecraft took the first-ever all civilian crew into space in September 2021?जवाब 1: Resilience.

सवाल 2: Quiz Led by Isha Ambani, the Jio World Drive is a pet-friendly premium mall that opened in which Indian city in October 2021?जवाब 2: Mumbai.

सवाल 3: Which famous Kpop group recently performed their ballad ‘Stay’ at the YouTube Originals special Dear Earth?जवाब 3: Blackpink.

सवाल 4: Which Romanian gymnast score a perfect 10 at an Olympics held in this Canadian City?जवाब 4: Nadia Comaneci.

सवाल 5: Which of these fictional cities is the home of this famous comic book character?जवाब 5: Gotham City.