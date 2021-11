मिनटों में जीत सकते हैं 25 हज़ार रुपये, Amazon ऐप पर करना होगा छोटा सा काम; जानें स्टेप्स

Amazon App Quiz November 6, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 25,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

आज के क्विज के विजेता का नाम 7 नवंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

सवाल 1: Which Women’s Big Bash League franchise has recently signed Indian cricketers- Harmanpreet Kaur and Jemimah Rodrigues?जवाब 1: (A) Melbourne Renegades

सवाल 2: Rashmi Rocket is an upcoming sports drama film, where which of these actors portrays a national level athlete?जवाब 2: (B) Taapsee Pannu.

सवाल 3: After raising $100 million in a recent funding round which edtech platform became India’s 28th unicorn of 2021?जवाब 3: (C) Vedantu.

सवाल 4: This famous scientist born in Germany, spent the last part of his life in which country?जवाब 4: (A) USA.

सवाल 5: Which famous artist is depicted here?जवाब 5: (D) Vincent Van Gogh.