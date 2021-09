आसानी से 20 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon, जानें आपको क्या करना होगा...

Amazon App Quiz September 13, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

आज के क्विज के विजेता का नाम 14 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Kangra painting, named after a former princely state which patronized the art, is associated with which present-day state in India?ऑजवाब 1: (B) Himachal Pradesh.

सवाल 2: Gianmarco Tamberi of Italy and Mutaz Essa Barshim of Qatar ended up sharing Olympic gold in which men’s track and field event?जवाब 2: (C) High Jump.

सवाल 3: Which spyware, developed by the Israeli firm NSO, has been used by governments around the world?जवाब 3: (B) Pegasus.

सवाल 4: The name of this object comes from a Greek word meaning what?जवाब 4: (D) Long-haired.

सवाल 5: He was nominated for which prize five times but never got it?जवाब 5: (C) Nobel Prize.