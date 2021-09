25 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रही है Amazon ऐप, बेहद आसान है तरीका और प्रोसेस

Amazon App Quiz September 15, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 25,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 25,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Using data collected over the last three decades, a team of scientists from IIT Kharagpur created India’s first digital map of what?जवाब 1- C) Soils.

सवाल 2: Which country was supporting the Shahtoot dam project aimed at providing drinking water to Kabul?जवाब 2- D) India.

सवाल 3: Scooters India Ltd, which recently shut down, bought the manufacturing rights of which Italian brand of the scooter to India in the ’70s?जवाब 3- A) Lambretta.

सवाल 4: Which city is this figure the mascot of?जवाब 4- C) Singapore.

सवाल 5: Which of the following sportsmen has been part of a campaign by WWF to save this animal?जवाब 5- B) M S Dhoni.