Amazon ऐप पर 20 हज़ार रुपये जीत सकते हैं आप भी..जानें घर बैठे कैसे मिल रहा है मौका

Amazon App Quiz September 21, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

आज के क्विज के विजेता का नाम 22 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Who is ready to act in ‘The King’, a movie about King Kamehameha who was the primary ruler of the Kingdom of Hawaii?जवाब 1- Dwayne Johnson.

सवाल 2: The Ministry for the Future is a novel set in the close to future which describes the disastrous penalties of what?जवाब 2- Climate change.

सवाल 3: She recorded the second quickest 100 m by a lady in historical past by recording a timing of 10.54 on the Prefontaine traditional. Name herजवाब 3- Elaine Thompson-Herah.

सवाल 4: Which European nation is legendary for these flowers?जवाब 4- Netherlands.

सवाल 5: This well-known entrepreneur was related to the expansion of which of these entities in the mid-late 80s and early 90s?जवाब 5- Pixar.