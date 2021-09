आज 5 हज़ार रुपये जीतने का शानदार मौका दे रहा है Amazon ऐप, आसान है तरीका

Amazon App Quiz September 27, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

आज के क्विज के विजेता का नाम 28 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1- In 2020, the theme of which day celebrated on August 19 was ‘Pandemic lockdown through the lens’?जवाब 1-World Photography day.

सवाल 2- Shelly Ann Fraser Pryce recorded a personal best of 10.60 and beat Elaine Thompson- Herah at a Diamond League meeting where in 2021?जवाब 2-Lausanne.

सवाल 3-In the movie ‘Shershaah’ , Kiara Advani plays the role of ______ Cheema. Fill in the blanksजवाब 3-Dimple.

सवाल 4-This entertainment venue is the headquarters of which Dance Company?जवाब 5-The Rockettes.

सवाल 5-Which character from the animated Pixar movie, Luca wants to win the race so they can buy this scooter with the cash prize?जवाब 5-Alberto.