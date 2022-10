अमेजन पर मिल रहा है 2500 रुपये जीतने का मौका, बस देना होगा 5 आसान सवालों का जवाब

नई दिल्ली. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन आज यानी 06 अक्टूबर 2022 को अपने यूजर्स को 2500 रुपये जीतने का मौका दे रही है. यह इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज एक क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 2500 रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप इंस्टॉल होना चाहिए.

क्विज में यूजर्स से सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल पूछे जाते हैं. आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल के चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं.

आज के सवाल और उनके जवाब

सवाल 1 – Ruth Ozeki ने किस उपन्यास के लिए 2022 महिला उपन्यास का पुरस्कार जीता?जवाब – The Book of Form and Emptinessसवाल2 –किस एयरलाइन ने 5 वर्षीय ट्रांसफोर्मेशन प्लान Vihaan.AI का अनावरण किया?जवाब – एयर इंडियासवाल 3- ड्रामा सीरीज में लीड एक्टर के लिए एमी जीतने वाले पहले एशियाई कौन बने?जवाब- ली जंग-जेसवाल 4 – इस महल का निर्माण किस यूरोपीय राजवंश ने करवाया था ?जवाब- हैप्सबर्गसवाल 5 – यह प्रसिद्ध मस्जिद किस शहर में स्थित है ?उत्तर- काहिरा

Amazon ऐप क्विज कैसे खेलें

अमेजन का डेली ऐप क्विज केवल मोबाइल ऐप पर फन जोन के अंतर्गत उपलब्ध है, जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं. उनके स्मार्टफोन में अमेजन ऐप इंस्टॉल होना चाहिए. अमेजन ऐप डेली क्विज खेलने के लिए सबसे पहले अमेजन ऐप ओपन करें. अब ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से जरिए अपना अकाउंट लॉगिन करें.

विजेताओं को ईमेल से मिलेगी जानकारी

इसके बाद स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें और Amazon Quiz पर टैप करें. अगर आप चाहें, तो टॉप पर दिए सर्च बार में Amazon Quiz सर्च कर सकते हैं. अब अमेजन ऐप क्विज पर टैप करें और क्विज के सभी पांच सवालों के जवाब एक-एक करके दें. इसके बाद अपने जवाब सबमिट करें और लकी ड्रा में एंटर करें. गौरतलब है कि क्विज के विजेताओं को ईमेल के जरिए जानकारी दी जाएगी.