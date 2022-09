Amazon App के ज़रिए आज घर बैठे जीत सकते हैं 2500 रुपये, आसान है पूरा तरीका

अमेज़न App Quiz September 19, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 2500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 21 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 2500 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1. The movie ‘Thirteen Lives’ is based on a real-life rescue mission in Tham Luang Nang Non-cave in which country?

जवाब 1: Thailand.

सवाल 2. Which of these cricketers was supposed to captain the Indian Maharajas against the World XI on September 16 pulled out of the match?

जवाब 2: Sourav Ganguly.

सवाल 3. In the recent reliance AGM whom did Mukesh Ambani announce as the leader of the new energy business?

जवाब 3: Anant Ambani.

सवाल 4. This character is the principle antagonist in which Batman movie?

जवाब 4: Dark Knight.

सवाल 5. This is the Guggenheim Museum in which city in Spain?

जवाब 5: Bilbao.