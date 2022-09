Amazon App दे रहा है शानदार मौका, घर बैठे जीत सकते हैं 1,000 रुपये

अमेज़न App Quiz September 10, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 1000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 9 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 1000 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1 – Which state government has given the approval to set up India’s first night safari park in the Kukrail Forest Area?जवाब – Uttar Pradesh.

सवाल 2 – Who is the No.1 seed in the men’s singles at the US Open this year?जवाब – Daniil Medvedev.

सवाल 3 – The movie ‘Black Adam’ starring Dwayne Johnson will also see which famous actor in the role of ‘Doctor Fate’?जवाब – Pierce Brosnan.

सवाल 4 – What type of pasta is shown here?जवाब – Farfalle.

सवाल 5 – This is the Theban Necropolis, a famous site in which country?जवाब – Egypt.