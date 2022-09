Amazon ऐप पर क्विज़ हुआ लाइव, 5 आसान जवाब देकर जीत सकते हैं 500 रुपये, ये है तरीका

अमेज़न App Quiz September 25, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 26 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 500 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1. Who finished the Asia Cup 2022 as the leading run scorer in the tournament?जवाब 1: Mohammad Rizwan.

सवाल 2. The upcoming movie ‘Dhoka: Round D Corner features which of these actors in a lead role?जवाब: R. Madhavan.

सवाल 3. As per the Minister of State for Science & Technology, the first trial for which human space mission will be done by the end of 2023/the start of 2024?जवाब: Gaganyaan.

सवाल 4. What was the name of the adoptive mother of this comic book character?जवाब 4: Martha Kent.

सवाल 5. War in which Ethiopian regional state has caused sanctions to be placed on these two countries?जवाब 5: Tigray.