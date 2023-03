दिनभर फोन हाथ में रहता है तो क्यों न कुछ कमाई भी कर लें आप, अमेज़न दे रहा है 2500 रुपये जीतने का मौका

अमेज़न App Quiz March 20, 2023: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 2500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 21 मार्च को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

ये भी पढ़ें- दीवार से कितनी दूरी पर होनी चाहिए आपकी फ्रिज? सालों से सबके घरों में है, लेकिन 99% लोगों को नहीं होगा मालूम

कैसे खेलें Quiz-

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 2500 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1-As of March 2023, which film is the highest-grossing Hindi film of all time?जवाब 1 – Pathaan.

ये भी पढ़ें- आपकी गर्लफ्रेंड WhatsApp पर किससे करती है ज्यादा बातें? खुद वॉट्सऐप खोलता है राज, तरीका काफी आसान

सवाल 2-What limited-edition variant of Realme 10 Pro 5G comes in a two-tone pattern of black and red?जवाब – Coca-Cola.

सवाल 3-Which Hungarian diplomat, currently serving as President of the 77th United Nations General Assembly, visited India?जवाब – Csaba Korosi.

ये भी पढ़ें-कौन-सी जेब में रखना चाहिए फोन? 100 में से 100 लोग नहीं जानते, गलत पॉकेट में रखा तो बना देगा नपुंसक!

सवाल 4-This animal is a symbol of which Tirthankara of Jainism?जवाब – Fourth.

सवाल 5-This species of deer has the largest range in which continent?जवाब 5 – Europe