आज घर बैठे जीत सकते हैं 5 हज़ार रुपये, Amazon App पर मिल रहा है शानदार मौका

अमेज़न App Quiz September 3, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 4 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5000 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Who took 7 wickets for South Africa, as they beat England by an innings in the first Test of their recent series?जवाब 1 (C) – Kagiso Rabada.

सवाल2: The upcoming crime thriller movie ‘Cuttputlli’ stars which of these actors in the lead role?जवाब 2 (A) – Akshay Kumar.

सवाल 3: Which company has recently issued an apology over their latest advertisement starring Hrithik Roshan?जवाब 3 (A) – Zomato.

सवाल 4: This is a view of which city, host to the 1972 Olympics that was overshadowed by a massacre?जवाब 4 (D) – Munich.

सवाल 5: Which of these actors played the role of this character in a 2002 movie?जवाब 5 (A) – Tobey Maguire.