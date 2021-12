एंड्रॉयड यूजर्स सावधान! ये ऐप आपके बैंक अकाउंट को कर देंगे खाली, फौरन करें डिलीट

नई दिल्ली. अगर आप एंड्रॉयड (Android) फोन इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करते समय ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के बीच अब कई ऐसे ऐप आ गए हैं जो महज कुछ सेकंड में आपके बैंक अकाउंट (Bank Account) को खाली कर सकते हैं. दरअसल, एंड्रॉयड ऐप्स में मैलवेयर (Malware) पाया गया है और आपकी एक गलती आपको कंगाल बना सकती है.

3 लाख से ज्यादा यूजर्स ने डाउनलोड किए खतरनाक ऐप्स

रिसर्चर के मुताबिक, 3 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किए गए ऐप्स में बैंकिंग ट्रोजन मैलवेयर मौजूद है. थ्रेटफैब्रिक (ThreatFabric) के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने कहा कि कॉमन ऐप जैसे क्यूआर कोड रीडर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, फिटनेस मॉनिटर, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमेशा सही नहीं होते. ये ऐप्स यूजर के बैंकिंग पासवर्ड, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड, स्क्रीनशॉट आदि को चुराने में सक्षम हैं.

अगर आपने इन ऐप्स को अपने फोन में डाउनलोड किया हुआ है तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है.1. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेटर (Two Factor Authenticator)2. प्रोटेक्शन गार्ड (Protection Guard)3. क्यूआर क्रिएटर स्कैनर (QR CreatorScanner)4. मास्टर स्कैनर लाइव (Master Scanner Live)5. क्यूआर स्कैनर 2021 QR Scanner 20216. पीडीएफ डॉक्युमेंट स्कैनर- स्कैन-टू-पीडीएफ (PDF Document Scanner – Scan to PDF)7. पीडीएफ डॉक्युमेंट स्कैनर (PDF Document Scanner)8. क्यूआर स्कैनर (QR Scanner)9. क्रिप्टोट्रैकर (CryptoTracker)10. जिम और फिटनेस ट्रेनर (Gym and Fitness Trainer)…… आदि

थ्रेटफैब्रिक ने सभी मैलवेयर ऐप्स की शिकायत दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) से की है और अब उम्मीद की जा रही है कि कंपनी कड़ा कदम उठाते हुए खतरनाक ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) से हटा सकती है.