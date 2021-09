iPhone 13 सीरीज की भारत में पहली सेल आज से शुरू, 46,000 रुपये से ज्यादा की मिल रही छूट, जानें ऑफर

iphone 13 first sale in India- भारत में ऐपल के लेटेस्ट स्मार्टफोन आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 प्रो मैक्स की पहली सेल शुरू हो रही है.

नई दिल्ली. आईफोन (iphone) लवर्स के लिए खुशखबरी है. आज से भारत में ऐपल (Apple) के लेटेस्ट स्मार्टफोन आईफोन 13 (iPhone 13), आईफोन 13 प्रो (iPhone 13 Pro), आईफोन 13 मिनी (iPhone 13 Mini) और आईफोन 13 प्रो मैक्स (iPhone 13 Pro Max) की पहली सेल शुरू हो रही है.

आपको बता दें कि हाल ही में iPhone 13 सीरीज की लाॅन्चिंग हुई है. अब लॉन्च के करीब 10 दिन बाद iPhone 13 सीरीज की बिक्री दुनिया भर में शुरू हो गई है. भारत में iPhone 13 सीरीज की कीमतें 128GB स्टोरेज वाले सबसे छोटे iPhone 13 Mini के लिए 69,900 रुपए से शुरू होती हैं और टॉप-स्पेक iPhone 13 Pro Max के लिए 1,79,900 रुपए तक जाती हैं.

जानें क्या है ऑफर?

IPhone 13 सीरीज पर Apple की ट्रेड-इन डील यूजर्स को iPhone 13 सीरीज पर 46,120 रुपए तक की छूट का लाभ उठाने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसा तब होता है, जब वे iPhone 12 Pro Max में ट्रेड करते हैं. इसके बाद पुराने iPhone 12 Pro में ट्रेडिंग होती है, जिसमें खरीदारों को 43,255 रुपए तक का ट्रेड-इन डिस्काउंट मिलेगा.

IPhone 12 Pro के बाद, जिस फोन पर आपको अधिकतम छूट मिलेगी, वह iPhone 11 Pro Max और iPhone 11 Pro है, जिसकी ट्रेड-इन वैल्यू 36,485 रुपये और 36,360 रुपये तक है.नई iPhone 13 सीरीज खरीदने के इच्छुक यूजर्स के लिए हर एक Apple iPhone को कितना मिलेगा, इसकी एक टेबल देख लें.दूसरे Apple सेट्स के लिए ट्रेड-इन वैल्यू यहां देखें:iPhone 12 mini- 25,565 रुपये तकiPhone SE (सेकंड जनरेशन) – 12,155 रुपये तकiPhone 11 – 23,585 रुपये तकiPhone XS मैक्स – 22,020 रुपये तकiPhone XS – 21,680 रुपये तकiPhone XR – 15,685 रुपये तकiPhone X- 16,810 रुपये तकiPhone 8 Plus- 12,790 रुपये तकiPhone 8 – 10,245 रुपये तकiPhone 7 Plus- 10,550 रुपये तकiPhone 7 – 7,865 रुपये तकiPhone 6S Plus- 5,390 रुपये तकiPhone 6s – 4,920 रुपये तकiPhone 6 Plus – 4,805 रुपये तकiPhone 6 – 3,805 रुपये तकiPhone SE (फर्स्ट जनरेशन) – 2,810 रुपये तक

अन्य स्मार्टफोन्स के लिए ट्रेड-इन वैल्यू ऑफर

कंपनी जिसके लिए सबसे ज्यादा ट्रेड-इन वैल्यू ऑफर कर रही है, वो है One plus 8 Pro के लिए है, जिसमें खरीदारों को 19,295 रुपए की छूट मिलेगी, इसके बाद One Plus 8 पर आपको किसी भी iPhone13 मॉडल पर 15,950 रुपए की छूट मिलेगी. इसके बाद Samsung Galaxy Note 10 Plus और Samsung Galaxy S20 Plus का नंबर आता है, जिनकी ट्रेड-इन वैल्यू क्रमशः 13,900 रुपए और 13,085 रुपए है.

कहां से खरीदें

iPhone 13 सीरीज के सभी डिवाइस को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट (Amaozon-Flipkart) और रिटेल स्टोर से बंपर ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है.