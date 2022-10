Apple iPhone SE 4th जेनरेशन में होगा 6.1 इंच का LCD स्क्रीन, फीचर्स के साथ लॉन्च डेट लीक!

ऐपल (Apple) ने हाल ही में अपने अपनी नई फ्लैगशिप आईफोन 14 सीरीज़ को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस साल के शुरुआत में आईफोन 3rd जेनरेशन iPhone SE को भी लॉन्च किया था, और इब कंपनी के नए आईफोन की खबर आने लगी है. डिस्प्ले सप्लाई चेन कंस्टल्टंट (DSCC) अनालिस्ट Ross Young के मुताबिक 4th जेनरेशन iPhone में 6.1 इंच की LCD स्क्रीन दी जाएगी, जो कि टॉप पर नॉच कटआउट के साथ आएगा. इससे पहले भी यंग की ऐपल को लेकर दी गई जानकारियां सही साबित हो चुकी है.

यंग का कहना है कि ऐपल अपने नए आईफोन SE को 2024 में लॉन्च करेगा. ये होल शेप कटआउट के साथ आ सकता है, जो कि फ्रंट फेसिंग कैमरे के साथ आएगा. फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा बाकी आईफोन के साथ FaceID को सपोर्ट करेगा या नहीं.

कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपने 4th जेनरेशन आईफोन SE मॉडल के साथ टच आईडी को वापस ला रहा है. ऐपल अनालिस्ट Ming-Chi Kuo और MiDrivers की रिपोर्ट कहती है कि ऐपल आईपैड एयर और आईपैड मिनी की तरह फोन में भी टच बटन लाने वाला है.

साथ ही ये भी अफवाह है कि iPhone SE में नॉच मिलेगा. इससे पहले Jon Prosser ने कहा था कि नेक्स्ट जेनरेशन iPhone SE का डिज़ाइन काफी हद तक iPhone XR से मिलता जुलता होगा.

iPhone 14 Plus की बिक्री शुरू

अमेरिका के टेक दिग्गज ने हाल ही में भारत में iPhone 14 Plus की सेल शुरू कर दी है. भारत में iPhone 14 Plus की कीमत 89,900 रुपये से शुरू होती है. वहीं इसके 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए आपको 99,900 रुपये और 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,19,900 रुपये देने होंगे.

दिवाली ऑफर के तहत अगर ग्राहक HDFC बैंक कार्ड या American Express क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें 7,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा. हालांकि ऑफर के लिए कई नियम व शर्तें हैं, जिसे पहले ध्यान से पढ़ लें.