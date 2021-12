Amazon App Quiz December 10: अमेजन पर मिल रहा है ₹10 हजार जीतने का मौका, बस देना होगा पांच आसान सवालों का जवाब

नई दिल्ली. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आता है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 10 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 10 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- The movie ‘Hum Do Hamare Do’…. actors in important roles?जवाब- Paresh Rawal and Ratna Pathak Shah

2. सवाल- Primoz Roglic who won….’s grand tours is from which country?जवाब- Slovenia

3. सवाल- Not just a…. Khan’s face and voice to promote local stores. Fill in the blanksजवाब- Cadbury

4. सवाल- This is a view of…. from Voyager 2?जवाब- Uranus

5. सवाल- This is the Bara Imambara located in which Indian city?जवाब- Lucknow