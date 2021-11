Amazon App Quiz November 18, 2021: अमेजन पर मिल रहा है ₹40 हजार जीतने का मौका, बस देना होगा पांच आसान सवालों का जवाब

Amazon App Quiz November 18, 2021. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आता है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 40 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 40 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- World Tsunami Awareness Day observed on 5th November every year was a brainchild of which country?जवाब- Japan

2. सवाल- Which team qualifies for the Super 12 stage of the T20 World Cup for the first time by beating Ireland in their last group stage match?जवाब- Namibia

3. सवाल- Which of these is a science fiction film based on a fictional universe created by Frank Herbert in a 1965 novel?जवाब- Dune

4. सवाल- What was the first toy to be advertised on this device?जवाब- Mr. Potato Head

5. सवाल- This beverage is believed to have originated in which country?जवाब- China