Amazon दे रहा है आपको 15 हजार रुपये जीतने का मौका, जानें घर बैठे कैसे बनें विजेता

Amazon App Quiz March 25, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 25 मार्च 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 15 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 15 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 15 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Which country hosted the 4th Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation?जवाब- Malaysia

2. सवाल- Which Indian state celebrates Netaji Subhas Chandra Bose’s birthday as Desh Nayak Diwas?जवाब- West Bengal

3. सवाल- Who is Germany’s current chancellor?जवाब- Olaf Scholz

4. सवाल- In which country did this car manufacturing company originate?जवाब- Sweden

5. सवाल- Name the architect who originally started the construction of this iconic building.जवाब- Jorn Utzon