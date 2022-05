Amazon पर मिल रहा है ₹10 हजार जीतने का मौका, बस देना होगा 5 आसान सवालों का जवाब

Amazon App Quiz May 27, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 27 मई 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 10 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 10 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 10 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Discovered in 2022, what name did astronomers give to the largest radio galaxy ever discovered?जवाब- Alcyoneus

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

2. सवाल- Vinay Mohan Kwatra has been recently appointed to which important post in India?जवाब- Foreign Secretary

3. सवाल- By clinching the Rio Open tennis title in 2022, who became the youngest ATP 500 winner since the category was created in 2009?जवाब- Carlos Alcaraz

4. सवाल- The largest capital production of this fruit is done in which country?जवाब- Brazil

5. सवाल- Which of these is a movie based on this sport?जवाब- Mid90s