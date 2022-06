Amazon दे रहा है आपको ₹5,000 जीतने का मौका, बेहद आसान है तरीका

Amazon App Quiz June 3, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन आज यानी 3 जून, 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 5 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 5 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 5 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Who is the first Black woman to appear on the US quarter?जवाब- Maya Angelou

2. सवाल- Joumou soup is a traditional pumpkin soup from which country that recently got the UNESCO cultural heritage status?जवाब- Haiti

3. सवाल- Yutu-2 is the robotic lunar rover of which country’s mission to the Moon?जवाब- China

4. सवाल- A species of which fish, referred to earlier as ‘trash fish’ is named after this animal?जवाब- Alligator Gar

5. सवाल- This is which country’s flag?जवाब- Varanasi