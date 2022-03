Amazon दे रहा है एक हजार रुपये जीतने का मौका, बस देना होगा इन आसान सवालों का जवाब

Amazon App Quiz March 3, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आपको आज इनाम जीतने का मौका दे रहा है. बता दें कि अमेजन ऐप पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके सभी सवालों के सही जवाब देकर आप अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में इनाम जीत सकते हैं. आज यानी 3 मार्च को सभी पांच सवाल के सही जवाब देने पर आप लकी विनर हो सकते हैं. विनर बनने पर आपको एक हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. ये प्राइज आपके अमेजन पे बैलेंस में दिया जाएगा. इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में एक हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Who won the 2021 puskas award for his audacious ‘Rabona’ goal?जवाब- Erik Lamela

2. सवाल- Recently removed, which sculpture stood at the University of Hong Kong memorializing the victims of Beijing’s Tiananmen Square?जवाब- Pillar of Shame

3. सवाल- Which country became the first country to transition to 4.5-day work week?जवाब- UAE

4. सवाल- This doll depicts which Marvel character?जवाब- Wels Catfish

5. सवाल- This famous band was formed in which country?जवाब- UK