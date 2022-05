Amazon दे रहा है आपको एक हजार रुपये जीतने का बंपर चांस, बस करना होगा ये काम

Amazon App Quiz May 6, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 6 मई 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप एक हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि एक हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में एक हजार रुपये जीतिए.

सवाल 1 – In 2022, Saudi Arabia restored ties with which country after settling a 30-year row over a scandal involving stolen jewels?जवाब – Thailand

सवाल 2 – Which author released the book “A Little Book of India: Celebrating 75 Years of Independence”?जवाब – Ruskin Bond

सवाल 3 – Which of these has initiated monitoring of temporal and spatial distribution of marine litter along the Indian coasts and adjacent seas?जवाब – Ministry of Earth Sciences

सवाल 4 – Which of these companies was not started in a garage?जवाब – Nokia

सवाल 5 – This edible item was invented by a ______. Fill in the blanksजवाब – Dentist