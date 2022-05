Amazon दे रहा है आपको 30 हजार रुपये जीतने का मौका, जानें घर बैठे कैसे बनें विजेता

Amazon App Quiz May 7, 2022. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) आज यानी 7 मई 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. अमेजन से आज आप 30 हजार रुपये जीत सकते हैं. ये इनाम आपके अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) में दिया जाएगा. दरअसल, अमेजन पर हर रोज क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके जरिए कंपनी यूजर्स को इनाम जीतने का मौका देती है. हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज इनाम की राशि 30 हजार रुपये है. इस क्विज को खेलने के लिए आपके मोबाइल में अमेजन ऐप होना चाहिए.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 30 हजार रुपये जीतिए.

ये भी पढ़ें- स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी पर जबरदस्त डिस्काउंट, OnePlus ने की ऑफर्स की बौछार

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

सवाल 1 – Since June 2021, who has been the coach of AS Roma, the Serie A club?जवाब – Jose Mourinho

सवाल 2 – Which of these probes will swoop to within 4 million miles of the Sun’s surface, facing heat and radiation like no spacecraft before it?जवाब – Parker Solar Probe

सवाल 3 – Which of these is the title of the debut book by the former finance secretary of India, Subhash Chandra Garg?जवाब – The $Ten Trillion Dream

सवाल 4 – Which letter from the given image appears in approximately 11% of all English words?जवाब – E

सवाल 5 – How many time zones does this country have within its defined region?जवाब – 11