Amazon App Quiz October 7: घर बैठे जीत सकते हैं ₹20 हजार! अमेजन क्विज में मिल रहा है मौका

Amazon App Quiz October 7, 2021. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आता है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 20 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 20 हजार रुपये जीतिए.

1. Naveen Kumar was a star player hired by which franchise before the auction of the eighth season of the Kabaddi Pro League?– Dabang Delhi

2. Marvel’s character Phil Coulson has served as the director of which of these organizations?– S.H.I.E.L.D

3. August 31 is the anniversary of the birth of Nur-ud-din Muhammad Salim, better known to us by what name?– Jahangir

4. This is a photo taken at the grave of what famous ruler?– Napoleon bonaparte

5. Who of these is NOT one of the co-founders of this firm?– Sean Parker