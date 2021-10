Amazon App Quiz October 15, 2021: घर बैठे जीत सकते हैं ₹40 हजार! अमेजन क्विज में मिल रहा है मौका

Amazon App Quiz October 15, 2021. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आता है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 40 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 40 हजार रुपये जीतिए.

सवाल 1: Which of these names did Mark Zukerberg give to one of his pet goats?उत्तर: Bitcoin

सवाल 2: In August 2021, Muhyiddin Yassin resigned as the PM of which country owing to mounting public anger over poor handling of the pandemic?उत्तर: Malaysia

सवाल 3: Which team won the Tokyo 2020 Olympics team gold in both men’s and women’s artistic gymnastics?उत्तर: ROC

सवाल 4:Which K-pop group recently received diplomatic passports from the country’s president?उत्तर: BTS

सवाल 5: Name this planet, which is the hottest planet in the solar systemउत्तर: Venus