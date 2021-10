Amazon App Quiz October 21: अमेजन ऐप के 5 सवाल आपको जिता सकते हैं 40 हजार रुपये, जानिए तरीका

Amazon App Quiz October 21, 2021. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आती है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 40 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 40 हजार रुपये जीतिए.

सवाल 1: Who or what are Maya, Bobby and Roobi, returned to India after serving at the Indian embassy in Kabul?उत्तर: Sniffer dogs

सवाल 2: Krishna Nagar and Promod Bhagat both won gold for India at the Tokyo 2020 Paralympics in which sport?उत्तर: Badminton

सवाल 3: Tara Tarini temple, a Shakti peeth, is suited in which of these states?उत्तर: Odisha

सवाल 4: What is the name of this folk style wall paintings famous in Maharashtra?उत्तर: Warli

सवाल 5: This is a lego parody of an album cover from which famous brand?उत्तर: Beatles