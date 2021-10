Amazon App Quiz October 22, 2021: घर बैठे जीत सकते हैं ₹5 हजार! अमेजन क्विज में मिल रहा है मौका

Amazon App Quiz October 22, 2021. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आती है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 5 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 5 हजार रुपये जीतिए.

सवाल 1: Which territory does 112-years-old Emilio Flores Márquez, the world’s oldest dwelling male, belong to?उत्तर: Puerto Rico

सवाल 2: Telephone surveillance adware Pegasus is a product of which nation?उत्तर: Israel

सवाल 3: POSCO, the 4th largest steelmaker in the world, is predicated out of which nation?उत्तर: South Korea

सवाल 4: Which actor voiced the character of the fox proven in the visible in this film?उत्तर: Jason Bateman

सवाल 5: Who co-founded this streaming platform in 1995, the identical yr he bought his first company- Pure Software?उत्तर: Reed Hastings