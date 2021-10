Amazon App Quiz October 29: जीत सकते हैं 25 हजार रुपये, बस करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon App Quiz October 29, 2021. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आती है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन में अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 25 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विज

क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 25 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- 3rd October is celebrated as the unity day in which country? (On this day in 1990 the eastern and the western blocks of a country became one)जवाब- Germany

2. सवाल- India would play 1 Test on their tour of England in 2022, after a Test match at which venue got called off in 2021 due to COVID-19?जवाब- Old Trafford

3. सवाल- Thena, Ikaris, Kingo and Ajak are a part of which group of people with superpowers that would appear in an upcoming Marvel movie?जवाब- Eternals

4. सवाल- What nut is in the middle of this chocolate?जवाब- Hazelnut

5. सवाल- This famous tourist attraction is located in which country?जवाब- Thailand