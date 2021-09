Amazon App Quiz September 17: अमेजन ऐप के सवाल जिता सकते हैं 30 हजार रुपये, जानिए तरीका

Amazon App Quiz September 17, 2021. अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आता है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 30 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विजक्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 30 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- The 2021 documentary ‘The Lost Leonardo’ tells the inside story behind which painting, the most expensive one ever sold at public auction?जवाब- Salvator Mundi

2. सवाल- Which is India’s 1st wheelchair accessible transport service?जवाब- Ezy Mov

3. सवाल- In 2021, who became the youngest poet to perform at a Presidential inauguration in the USA?जवाब- Amanda Gorman

4. सवाल- The company that designed this video game console, was originally founded under what name?जवाब- Nintendo Karuta

5. सवाल- Identify the yoga pose.जवाब- Cobra Pose