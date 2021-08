Amazon App Quiz August 12: अमेजन ऐप के जरिए घर बैठे आसानी से जीतें 20 हजार रुपये, जानें आपको क्या करना होगा

Amazon App Quiz August 12, 2021. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) अपने यूजर्स के लिए डेली एक क्विज लेकर आता है जिसमें पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप बड़ी इनामी राशि जीत सकते हैं. यह क्विज केवल अमेजन ऐप (Amazon App) पर ही मौजूद है और इसके लिए आपको अपने फोन अमेजन ऐप डाउनलोड करना होगा. आज भी यह क्विज शुरू हो गया है और इसे जीतने के बाद आप 20 हजार रुपये जीत सकते हैं. यूजर्स को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए अमेजन ऐप का इस्तेमाल करना होगा. बता दें कि ये डेली क्विज रात 12 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती है.

सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है क्विजक्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं. इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. विजेता के नाम लकी ड्रा के जरिए चुना जाएगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 20 हजार रुपये जीतिए.

1. सवाल- Who recently made history as the first Canadian to headline a solo Super Bowl halftime show?जवाब- The Weeknd

2. सवाल- Which organisation has proposed to set up an international carbon price floor to help limit global warming?जवाब- IMF

3. सवाल-Kenneth Kaunda, who recently passed away was the first president of which African country?जवाब- Zambia

4. सवाल- In a World Fair event in which year and in which city did this device debut?जवाब- 1893 Chicago World’s Fair

5. सवाल- This car company is from which country?जवाब- Germany