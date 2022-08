अमेजन पर मिल रहा है ₹5 हजार जीतने का मौका, बस देना होगा 5 आसान सवालों का जवाब

नई दिल्ली. आप आज अमेजन क्विज (Amazon Quiz) में भाग लेकर 5,000 रुपये जीतने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. आपको बता दें कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर डेली क्विज होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकते है. क्विज को खेलने के आपको अमेजन के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप को डाउनलोड करने बाद आप लॉगिन करना होगा. लॉगिन होने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स पर आधारित होती है क्विज

इस क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के 5 सवाल होते हैं. इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 5 हजार रुपये जीतिए.

सवाल 1: In which of these sports did India win 6 gold medals at the 2022 Commonwealth Games?जवाब- Wrestling

सवाल 2: In the movie ‘Raksha Bandhan’ Akshay Kumar plays the role of Lala Kedarnath the eldest and only brother of how many sisters?जवाब- 4

सवाल 3: Shashi Tharoor has recently been bestowed with which of these honours?जवाब- Legion of Honour

सवाल 4: Name this adventure sportजवाब- Paragliding

सवाल 5: In which US state (the 49th) is this historical building located?जवाब- Alaska