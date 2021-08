Amazon Alexa पर अमिताभ बच्चन की आवाज को कैसे एक्टिवेट करें

नई दिल्ली. अब आप अमेजन एलेक्सा (Amazon Alexa) के जरिए अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को म्यूजिक चलाने, न्यूज सुनाने, अलार्म सेट करने या फिर मौसम की जानकारी लेने के लिए कह सकते हैं. जी हां अब यह मुमकिन है. अमेजन इंडिया (Amazon India) ने यह जानकारी शेयर की है कि अब ग्राहक बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन की आवाज को एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के तौर पर सुन सकेंगे. अमिताभ बच्चन ने इस नए भूमिका पर कहा कि वो अपने फैंस से इंटरैक्शन करने के इस नए माध्यम से काफी उत्साहित है और वो अपने फैंस की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं.

अमेजन इंडिया और अमिताभ बच्चन ने पिछले साल सितंबर में ही एक करार किया था, जिसमें अमेजन इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए अमिताभ बच्चन की आवाज को वॉइस असिस्टेंट के तौर उपयोग करना शामिल था. तो आइए हम आपको बताते है कि कैसे आप एलेक्सा पर अमिताभ बच्चन की आवाज को वॉइस असिस्टेंट के रूप में एक्टिवेट कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको एलेक्सा से बोलना पड़ेगा कि “Alexa, Introduce me to Amitabh Bachchan”. अमेजन इंडिया इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए अपने कस्टमर्स से 149 रुपये प्रति वर्ष शुल्क लेगी.

अभी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है यह फीचरएंड्रायड यूजर भी इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं. एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने अमेजन ऐप में जाकर अपने माइक को प्रेस करना होगा. पेमेंट के बाद आप अमिताभ बच्चन से इंटरैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको बोलना होगा “Amit ji “. इस सब्सक्रिप्शन में आप अमिताभ बच्चन से कई तरह की बात जैसे मनोरंजन, न्यूज, प्रेरक बातें, शॉपिंग, स्मार्ट होम स्किल इत्यादि. आप ज्यादा जानने के लिए “Amit Ji, what can you do ?” बोल सकते हैं. यह फीचर अभी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है.

न्यूरल वॉइस टेक्नोलॉजी का उपयोगअमेजन ने न्यूरल वॉइस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, जिसके चलते अमिताभ बच्चन की आवाज आपको हर उतर में एकदम ओरिजिनल महसूस होगा और इसके लिए अमिताभ बच्चन को हर समय रिकॉर्डिंग की जरुरत नहीं पड़ेगी. इस फीचर में आप अमिताभ बच्चन की जिंदगी से जुड़े किस्से, मोटिवेशनल कोट्स और उनके पिता की कविता को सुन सकते हैं.