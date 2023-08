नई दिल्ली. अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और बार-बार आपको इंक्वायरी पर जाकर ट्रेन का स्टेट्स पूछना पड़ता है, तो आपको अब इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं ह. क्योंकि यहां हम आपको ट्रेन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी देने वाले ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको ट्रेन की लाइव लोकेशन भी आसानी से पता चल जाएगी.

आपको बता दें इस ऐप की मदद से आप अपनी ट्रेन की बोगी और सीटिंग अरेंजमेंट सहित कई दूसरी जानकारियां हासिल कर सकते हैं. बस इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में Where is my Train ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद आपको फिर दोबारा रेलवे इंक्वायरी पर नहीं जाना होगा.

यह भी पढ़ें : गूगल के अलावा ये टॉप ब्राउजर्स हैं लोगों की पसंद, क्या आपने इनमें से कोई किया है यूज? जानें रोचक बातें

किस-किस काम आ सकता है ये ऐप

Where is my Train ऐप की मदद से आप ट्रेन की लाइव लोकेशन देख सकते हैं. साथ ही इस ऐप की मदद से आप ट्रेन का शुरू से लेकर आखिर तक का रूट और रिजर्वेशन कराने से पहले कितनी सीट खाली हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं. Where is my Train ऐप की मदद से आपको अपनी बोगी का स्टेट्स और सीटिंग अरेजमेंट आसानी से पता चल सकता है.

यह भी पढ़ें : स्मार्टफोन चार्ज करने में ये 5 बात कभी न भूलें, वरना मोबाइल में होगा बम की तरह विस्फोट

अगर आप रात के समय ट्रेन से सफर कर रहे हैं, तो Where is my Train ऐप आपके बहुत काम आ सकता है. इस ऐप में स्टेशन अलार्म का भी ऑप्शन दिया है, जिसमें आपको अपने स्टेशन की डिटेल देनी होगी और जैसे ही आपकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली होगी. ये आलार्म आपको अलर्ट कर देगा.

Google का एंड्रॉयड यूजर्स को बड़ा झटका आगे देखें…

कैसे काम करता है Where is my Train ऐप

Where is my Train ऐप तीन तरीके से काम करता है, इसमें इंटरनेट, GPS और मोबाइल टॉवर का ऑप्शन दिया गया है. इन तीनों ही ऑप्शन को आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं. अगर आप देश के किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां इंटरनेट नहीं है तो आप मोबाइल टॉवर और जीपीएस के जरिए Where is my Train ऐप को यूज कर सकते हैं.