Amazon ऐप के ज़रिए आप जीत सकते हैं 50 हज़ार रुपये! सिर्फ करना होगा एक छोटा सा काम

Amazon App Quiz August 9, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 50,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 10 अगस्त को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- सस्ता मिल रहा है Oneplus का 12GB RAM वाला 5G स्मार्टफोन! मिलेगा 90Hz का डिस्प्ले)

जानें कैसे आप भी बन सकते हैं विजेता.

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 50,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: In 2021, Tom Brady won his 7th Super bowl title, playing for which team?जवाब 1- A) Tampa Bay Buccaneers.

(ये भी पढ़ें- Samsung स्मार्टफोन से लेकर TV और AC भी काफी सस्ते में खरीदने का मौका, साउंडबार पर भी ऑफर…)

सवाल 2: Stefan Löfven, who has been in news recently, is the prime minister of which country?जवाब 2- A) Sweden.

सवाल 3: The fossils of Paraceratherium has recently been discovered in China. What animal’s fossils are they?जवाब 3- D) Rhinoceros.

सवाल 4: How many times did astronaut Michael Collins orbit this sphere alone during the 1969 Apollo 11 mission?जवाब 4- B) Thirty.

सवाल 5: The shared border of which country with The USA has these falls?जवाब 5- D) Canada.