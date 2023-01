लोड नहीं झेल पा रहा ChatGPT, इसे गूगल का विकल्प बता रहे थे लोग, खुद ही बता रहा अपनी 'सच्चाई'

नई दिल्ली. पिछले साल नवंबर में OpenAI ने अपने AI टूल ChatGPT को सार्वजनिक किया था. तब से ही ये टूल सर्खियों में है. वजह है कि इसकी क्षमता. ये AI टूल इंसानी भाषा में कई विषयों पर अपनी बात रखता है. इतना ही नहीं इससे कुछ लोग कई तरह के लेखन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी वजह से इसे गूगल का विकल्प भी बोला जा रहा है. लेकिन, फिलहाल इसकी साइट विजिटर्स को रिप्लाई नहीं कर पा रही है और ऑफलाइन हो गई है.

ChatGPT की साइट पर फिलहाल ‘Get notified when we are back’ यानी इसके विजिटर्स ज्यादा हो गए हैं और ये साइट अभी इससे ज्यादा विजिटर्स को रिप्लाई नहीं कर पा रही है. जाहिर सी बात है कि इसका इस्तेमाल तेजी से हो रहा है. इसलिए ऐसा हो रहा हो. फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये साइट कब वापस लाइव होगी.

गूगल ने जारी किया था कोड रेडChatGPT की अपनी अलग तरह की खूबियों की वजह से गूगल मैनेजमेंट में भी इसकी चर्चा है. पिछले दो दशकों से सर्च बिजनेस में गूगल का दबदबा रहा है. लेकिन, अब चैटजीपीटी को लोग गूगल का विकल्प बता रहे हैं. क्योंकि, गूगल किसी भी सर्च का जवाब लिंक के जरिए देता है. लेकिन, ये नया AI टूल किसी भी विषय में खुद से बनाए हुए जवाब देता है. जोकि मशीनी नहीं लगते.

ChatGPT हुआ ऑफलाइन

लोग आजकल इसे कई तरह से इस्तेमाल में ले रहे हैं. कोई इससे कंप्यूटर कोडिंग में इस्तेमाल कर रहा है. तो कोई इससे साइंस के कठिन सवालों के जवाब समझ रहा है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर गूगल मैनेजमेंट ने इसे हल्के में नहीं लिया है.

गूगल मैनेजमेंट में इसे लेकर कोड रेड जारी किया गया है और इसे ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाने को कहा गया है. खुद अल्फाबेट और गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने इसे लेकर कई बैठकें की थी.