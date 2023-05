iPhone में हमेशा ऑन रखें ये 3 सेटिंग, चुराने वाला न तो कर पाएगा फोन ऑफ, न ही निकाल पाएगा सिम

फोन चोरी होने के कई मामलों के बारे में हम सब ने कभी न कभी सुना ही होगा. हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि बहुत कम लोगों को उनका खोया हुआ फोन वापस मिलता है. आमतौर पर जैसे ही फोन चोरी होता है, चोर फौरन उसका सिम निकाल कर ऑफ कर देते हैं, जिसके बाद कुछ भी कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है. चोर सिम निकाल कर इसे तुरंत लैपटॉप से रिसेट भी कर देते हैं, जिसके बाद इसे ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है.

इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको हमेशा अपने आईफोन पर सेट रखना चाहिए, ताकि फोन चोरी भी हो जाए तो चोर उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर पाए.

1-सबसे पहले Find My में जाकर Find my iPhone ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें. फिर Send Last Location को एनेबल कर दो.

इससे फोन जब भी Switch Off होगा तो Find My पर लास्ट लोकेशन ऑटोमैटिकली शेयर हो जाएगा. इसी तरह स्विच ऑन के टाइम भी लोकेशन शेयर हो जाएगा.

2- इसके लिए आपको FaceID और Passcode में जाकर Control में जाकर Accessories को डिसेबल कर देना है. इससे कोई भी आईफोन पर फ्लाइट मोड नहीं ऑन कर सकता है, और PC में वायर से कनेक्ट करके फोन को रिसेट भी नहीं कर सकता है.

3-इसके लिए Settings पर जाएं. फिर Screen Time सेलेक्ट करें और फिर Content & Privacy Restriction पर टैप करें, और फिर जो अगला पेज खुले उसपर इसे इनेबल कर दें. फिर नीचे की तरफ स्क्रोल करें Passcode & Account change पर जाकर Dont Allow कर दें.

फिर बैक करके Screen Time पर पासवर्ड को सेट कर दें. इससे अगर चोर को पासवर्ड पता भी होगा तब भी वह ऐपल आईडी को रिमूव या चेंज नहीं कर पाएगा. हालांकि सलाह ये भी दी जाती है कि हो सके तो e-Sim का इस्तेमाल करें ताकि चोर सिम निकाल ही न पाए.