TV रिमोट को बार-बार पटकते हैं तो अभी छोड़ दीजिए, फोन से आसानी से बदल जाएगा चैनल

How to control tv with phone: टीवी की बात आती है तो चाहे छोटे साइज़ का हो या बड़े साइज़ का, ये अब ज़्यादातर घरों में होता ही है. स्मार्ट टीवी हो या नॉर्मल टीवी दोनों के साथ शुरू से ही रिमोट मिलते आए हैं. हम सब ये देखते आए हैं कि जब रिमोट थोड़ा सा भी दिक्कत करने लगता है तो उसे हम पीट-पीट कर चलाने की कोशिश करते हैं. कई बार तो बैटरी पूरी तरह डेड हो जाती है, और घर पर कोई नई बैटरी भी नहीं होती है. ऐसे में बड़ी टेंशन हो जाती है.

लेकिन क्या हुआ अगर आपका रिमोट नहीं चल रहा है तो. आपके पास हर समय मौजूद रहने वाला स्मार्टफोन भी आपके लिए रिमोट का काम कर सकता है. जी हां ऐसा मुमकिन है. आइए जानते हैं कैसे आप अपने फोन को रिमोट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

Google TV ऐप का इस्तेमाल करके आप अपने स्मार्टफोन से Android टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि आप चैनल बदल सकते हैं, इससे वॉल्यूम को भी तेज-धीमा कर सकते हैं. अच्छी बात ये है कि ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर काम करता है.

ये है स्टेप्स

1)इसके लिए सबसे पहले Google Play Store खोलें और Google TV ऐप इंस्टॉल करें.

2)चेक कर लें कि आपका टीवी और फोन एक ही Wifi नेटवर्क पर है या नहीं. अगर नहीं तो पहले दोनों को एक ही वायरलेस नेटवर्क पर कर लें. अगर आपके टीवी में वाईफाई नहीं है, तो आप अपने फोन और टीवी को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

3)अब Google TV ऐप खोलें. ऐप खुलने के बाद, नीचे दाएं कोने में दिए गए रिमोट बटन पर टैप करें.

4)ऐप डिवाइस को स्कैन करना शुरू कर देगा. एक बार जब आपका टीवी मिल जाए, तो उसे लिस्ट में से सेलेक्ट कर लें.

5)आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कोड दिखाई देगा. ऐप में कोड डालें और पेयर पर टैप करें.

6)एक बार जब आपका फोन आपके टीवी के साथ पेयर हो जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल टीवी को कंट्रोल करने के लिए उसी तरह कर सकते हैं जैसे आप रेगुलर रिमोट से करते हैं.