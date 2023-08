कीबोर्ड से नहीं कर पा रहे हैं टाइपिंग, यहां से हो जाती है गड़बड़ी, एक्सपर्ट भी नहीं पकड़ पाते...

Why my Keyboard is not working: कीबोर्ड के बिना पीसी, लैपटॉप पर कुछ भी टाइप नहीं किया जा सकता है. कीबोर्ड के किसी एक भी key में दिक्कत आ जाए तो बड़ी परेशानी होती है. ऐसे में कई बार कुछ लोगों को ये भी समस्या आती है कि उनका कीबोर्ड टाइप करना बंद कर देता है. ऐसे में हमें ये लगता है कि बस अब तो कीबोर्ड फेंकना पड़ जाएगा और नया खरीदना पड़ेगा. लेकिन आपको बता दें कि कीबोर्ड न चलने के कई कारण हो सकते हैं.

कंप्यूटर फ्रीज़ हो जाने पर. अगर कंप्यूटर या कोई ऐप फ़्रीज़ हो गई है या लॉक हो गई है, तो आप टाइप नहीं कर पाएंगे. कीबोर्ड का डिस्कनेक्ट हो जाने से भी ऐसा होता है. अगर पीसी या वायरलेस कीबोर्ड की बात करें तो हो सकता है कि कीबोर्ड अनप्लग हो गया हो या बैटरी खत्म हो गई हो, या वायरलेस कनेक्शन बाधित हो गया हो.

टेक्स्ट फील्ड सेलेक्टेड न हो: अगर आप जिस टेक्स्ट फील्ड को टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं उसे सेलेक्ट नहीं गया है, तो आपका कीबोर्ड या तो टाइप नहीं करेगा या यह कहीं ऑफ-स्क्रीन टाइप कर रहा होगा. ऐसे में हमें लगता है कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है.

सॉफ्टवेयर या ड्राइवर समस्याएं: आपका कीबोर्ड ड्राइवर या कोई अन्य सॉफ्टवेयर समस्या कीबोर्ड को काम करने से रोक सकती है.

ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको चेक करना होगा कि क्या आपके कीबोर्ड में ऑन/ऑफ स्विच है और सुनिश्चित करें कि यह ऑन स्थिति में स्विच किया गया है. अगर यह चालू है और बैटरी से चलता है, तो सुनिश्चित करें कि इसमें काम करने वाली बैटरी हो.

अगर इन सबके बावजूद आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो इन तरीके को अपना कर देखें.अपने कंप्यूटर को Restart: अपने माउस की मदद से सिस्टम को रीस्टार्ट करें, रीबूट होने के बाद चेक करें कि कीबोर्ड ने काम करना शुरू कर दिया है या नहीं.

अपना कीबोर्ड कनेक्शन चेक करें. अगर आप USB कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे अनप्लग करके वापस प्लग इन करने की कोशिश करें. यह देखने के लिए कि क्या यह काम करता है तो इसे किसी अलग यूएसबी पोर्ट या किसी अलग कंप्यूटर में प्लग करके चेक कर लें.

अगर आपके कीबोर्ड का यूएसबी केबल अलग हो सकता है तो आप यह भी चेक कर सकते हैं कि कोई अलग यूएसबी केबल काम कर रही है या नहीं.

अगर इन सबके बावजूद आपका कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है तो शायद समय आ गया है कि आपको नया कीबोर्ड लेना पड़ जाए, और अगर परेशानी लैपटॉप के साथ है तो आपको सर्विस सेंटर पर दिखाना चाहिए.