मात्र कुछ रुपये खर्च करके एक ही चार्जर से चार्ज कर सकेंगे घर की सभी डिवाइस! ये है डिटेल

नई दिल्ली: आमतौर पर लोग माइक्रो USB, टाइप C और टाइप A चार्जर से स्मार्टफोन (Smartphone) चार्ज करते हैं. स्मार्टफोन के अलावा गैजेट्स चार्ज करने के लिए अलग तरह की पिन आती है. क्या आप भी अपने साथ कहीं जाते समय अलग-अलग डिवाइस के लिए अलग-अलग चार्जर (Charger) लेकर जाते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि आप एक ही चार्जर से सभी डिवाइस (Device) को चार्ज कर सकते हैं. इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है.

अमेज़न से एक डिवाइस खरीद कर कई चार्जर साथ रखने से छुटकारा पाया जा सकता है. इस डिवाइस से स्मार्टफोन, टैबलेट (Tablet), ट्रिमर (Trimmer), ब्लूटूथ स्पीकर (Bluetooth Speaker), और लैपटॉप (Laptop) एक साथ चार्ज किया जा सकता है.

अमेज़न से खरीदें ये डिवाइसअगर आप पतला पिन, मोटा पिन, टाइप सी, माइक्रो यूएसबी, और टाइप A से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अमेज़न से थ्री इन वन केबल (Three in one cable) खरीदें. इस केबल को चार्जर में लगा कर एक साथ मोबाइल फोन, ट्रिमर और ब्लूटूथ चार्ज कर सकते हैं. ये डिवाइस देखने में काफी कूल लगता है. इस केबल की लंबाई 2 मीटर है. ये उलझेगी नहीं.

इस तरह एक ही चार्जर से एक साथ करें सभी डिवाइस चार्ज1. सभी डिवाइस एक साथ चार्ज करने के लिए इस केबल को चार्जर में लगा दें.2. चार्जर में केबल लगाने के बाद स्विच ऑन कर दे.3. इसके बाद केवल में एक LED लाइट जलने लगेगी.4. इस केबल में एक साथ सभी डिवाइस चार्ज में लगा दे.5. यह केवल चार्जिंग और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को भी कंट्रोल करने में मददगार है.6. शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की वजह से अधिक बिजली होने के कारण शार्ट सर्किट नहीं लगेगी.

केंद्र सरकार Universal Charger लाने की तैयारी में हैकेंद्र सरकार एक Universal Charger लाने की तैयारी में है. इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है. यह कमेटी अगले 3 महीने बाद के सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी. टाइप सी (Type C) के ऊपर मुहर लगने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है. ऐसे में सभी डिवाइस एक ही चार्जर से चार्ज कर पाएंगे अलग-अलग पिन और चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे ई–वेस्ट (E–Waste) में कमी आएगी.