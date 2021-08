घर बैठे आज आप भी कमा सकते हैं 30 हज़ार रुपये! Amazon ऐप पर मिल रहा है बेहतरीन मौका...

Amazon App Quiz August 8, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 30,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 9 अगस्त को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- 6 हज़ार रुपये सस्ता हुआ 12GB RAM वाला Realme का शानदार स्मार्टफोन, मिलेंगे 6 कैमरे)

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

Amazon क्विज़ में आज 30 हज़ार जीतने का मौका है.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 30,000 Amazon Pay Balance.

(ये भी पढ़ें- WhatsApp की धांसू ट्रिक! बिना टाइप किए बोल कर भेजें मैसेज, बेहद आसान है तरीका)

सवाल 1: Which Is Hong Kong’s Largest Pro-Democracy Newspaper, Which …… In June 2021?जवाब 1: (A) Apple Daily.

सवाल 2: Laurel Hubbard, Who Has Become The First Ever Transgender Athlete Picked To Compete At An Olympics, Is From Which Country?जवाब 2: (B) New Zealand.

सवाल 3: Where Did The 2021 Summit Between U.S. President Joe Biden And His Russian Counterpart Vladimir Putin Take Place?जवाब 3: (D) Geneva.

सवाल 4: Which Famous Album Cover Is This Picture Parodying?जवाब 4: (C) Abbey Road.

सवाल 5: What Is The Name Of This Species Of Birds?जवाब 5: (B) Toucan.