किसी की कीमत 1.5 लाख तो कोई है सिर्फ 18,000 रुपये का, फरवरी में आए 9 धाकड़ फोन, मचा दी है हलचल

Latest Phone launch February 2023: फरवरी का महीना खत्म हो रहा है, और इस महीने टेक जगत में कई बड़ी कंपिनयों ने एक से बढ़ कर एक फोन लॉन्च किए हैं. इस बीच अगर आप कोई नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं कि तो थोड़ा रुक सकते हैं, और नए फोन की लिस्ट पर नज़र डाल सकते हैं. जो फोन बाज़ार में लॉन्च हुए हैं, उसमें हर रेंज के फोन मौजूद हैं.

इसलिए नया फोन सेलेक्ट करने में आपको परेशानी भी नहीं होगी. लिस्ट में सैमसंग, वनप्लस, पोको और इनफिनिक्स जैसी ब्रांड शामिल है. फोन की लिस्ट में कुछ फोन 18,000 रुपये के हैं, तो किसी की कीमत 1.5 लाख रुपये है. आइए देखते हैं फरवरी 2023 में लॉन्च हुए फोन की पूरी लिस्ट…

Samsung galaxy S23: सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज़ साल का पहला अल्ट्रा-फ्लैगशिप फोन है और इसमें वैनिला गैलेक्सी S23, गैलेक्सी S23+ और गैलेक्सी S23 अल्ट्रा शामिल हैं. तीनों फोन लेटेस्ट जेनरेशन के AMOLED पैनल, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 कस्टम SoC के साथ-साथ 12GB तक रैम और 1TB की इंटरनल स्टोरेज सहित अपडेटेड इंटरनल के साथ आते हैं. फोन की कीमत 75,000 रुपये से शुरू होकर 1,54,999 रुपये तक तक की है.

OnePlus 11: वनप्लस ने अपने बड़े क्लाउड 11 लॉन्च इवेंट में वनप्लस 11 फ्लैगशिप और वनप्लस 11R बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन दोनों को लॉन्च किया है. वनप्लस 11 में 6.7-इंच का क्वाड HD+ AMOLED पैनल के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. इसमें 100W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है.

दूसरी ओर OnePlus 11R एक बजट फ्लैगशिप फोन है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ एक नया 6.74-इंच 1.5K कर्व्ड AMOLED पैनल डिस्प्ले के साथ आता है. फोन की कीमत 39,999 रुपये से शुरू होकर 61,999 रुपये तक जाती है.

Poco X5 Pro: फोन में 6.67-इंच का FHD+ AMOLED पैनल दिया गया है, जिसमें 120Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है. इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G SoC के साथ संचालित है. पोको का नया फोन एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड MIUI 14 पर काम करता है और 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी के पावर प्रदान करता है. इसकी शुरुआती कीमत 22,999 रुपये है, जो कि 24,999 रुपये तक जाती है.

Nokia X30: फोन में 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ 6.43-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले है. फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 SoC द्वारा संचालित है, और 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. फोन पावर के लिए 4,200mAh बैटरी के साथ 33W सपोर्ट देता है. फोन की कीमत 48,999 रुपये है.

Infinix Zero 5G 2023 और Zero 5G 2023 Turbo

इनफिनिक्स Zero 5G 2023 और Zero 5G 2023 Turbo में 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ 6.78-इंच फुल HD+ डिस्प्ले है. जबकि Zero 5G 2023 MediaTek Dimensity 920 SoC द्वारा संचालित है, जबकि Zero 5G 2023 Turbo में MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर मिलता है. Infinix Zero 5G 2023 और Infinix Zero 5G 2023 टर्बो दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा मिलता है. इसकी कीमत Rs 17,999 रुपये से शुरू होती है, और 19,999 रुपये तक है.