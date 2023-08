फ्री में चलाना चाहते हैं Netflix तो ये जुगाड़ ट्राय करें, सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं देना होगा एक्सट्रा पैसे!

How to watch netflix for free: OTT का जमाना आ गया है, और अब लोग टीवी के सामने बैठ कर केबल टीवी के प्रोग्राम नहीं बल्कि ओटीटी के कंटेंट देखना पसंद करते हैं. ओटीटी के अलग-अलग प्लैटफॉर्म ग्राहकों से अलग-अलग कीमत वसूलती हैं. ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनका एक्सेस पाने के लिए कोई सस्ता सा जुगाड़ तलाश करते हैं. बात करें नेटफ्लिक्स की तो ग्राहक इसके लिए बिना अलग से खर्च किए इसके सब्सक्रिप्शन का फायदा पा सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो आइए जानते हैं तरीका…

दरअसल जियो अपने ग्राहकों के लिए कुछ ऐसे प्लान ऑफर करते हैं जिसमें नेटफ्लिक्स और डिज़्नी प्लस हॉट्स्टार का सब्सक्रिप्शन बिना किसी अडिशनल चार्ज के मिल जाता है.

Jio का प्रीपेड 1,499 रुपये वाला प्लान:- जियो के इस प्लान में अनलिमिटेड डेटा और वॉयस कॉलिंग के अलावा मुफ्त नेटफ्लिक्स (बेसिक) सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. प्लान की वैधता 84 दिनों की है. इस प्लान में ग्राहकों को डेटा के तौर पर हर दिन 3जीबी डेटा + 40GB डेटा दिया जाता है. यानी कि 84 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से इसमें कुल 292 जीबी डेटा मिल जाता है.

Jio का प्रीपेड 1,099 रुपये वाला प्लान: Jio का यह प्लान अनलिमिटेड डेटा, वॉयस कॉलिंग और मुफ्त नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के अलावा 84 दिनों की वैधता प्रदान करता है. इस प्लान में ग्राहकों को डेटा के तौर पर हर दिन 2जीबी डेटा दिया जाता है. यानी कि 84 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से इसमें कुल 168जीबी डेटा मिल जाता है.

पोस्टपेड जियो 699 रुपये: Jio प्लान एक बिल साइकल के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के अलावा अनलिमिटेड डेटा और मुफ्त वॉयस कॉलिंग प्रदान करता है. इसके साथ अमेज़न प्राइम भी मिलता है. इसमें 100GB का डेटा बेनिफिट मिलता है.

1499 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान: Jio प्लान एक बिल साइकल के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ अमेज़न प्राइम भी मिलता है. इसमें अनलिमिटेड डेटा और मुफ्त वॉयस कॉलिंग दी जाती है. इसमें 300GB का डेटा बेनिफिट मिलता है.

Airtel का 1,199 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: एयरटेल के इस प्लान में ग्राहकों को 150GB डेटा मिलता है. इसमें प्रति दिन 100 SMS का फायदा दिया जाता है. इसके अलावा इस प्लान के सथ लोकल/STD रोमिंग कॉल अनलिमिटेड मिलती है. इसमें नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज़्नी+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है.