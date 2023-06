नई दिल्ली. HP ने बीते दिनों भारत में अपने तीन नए लैपटॉप्स को पेश किया. ये लैपटॉप्स HP Victus 16 (2023), Omen 16 (2023) और Omen Transcend 16 हैं. ये तीनों ही मॉडल्स गेमर्स के लिए खासतौर पर उतारे गए हैं. इनमें 13th-Gen Intel प्रोसेसर्स दिए गए हैं. इनमें AAA टाइटल वाले गेम्स को भी मजे से खेला जा सकता है.

कीमत की बात करें तो Omen Transcend 16 की शुरुआती कीमत 1,59,999 रुपये, Omen 16 की शुरुआती कीमत 1,04,999 रुपये और Victus 16 की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये रखी गई है.

Victus 16 (2023)HP के नए लाइनअप का ये सबसे अफोर्डेबल गेमिंग लैपटॉप है. इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ 16.1-इंच फुल HD डिस्प्ले दिया गया है. यूजर्स इसे GeForce RTX 4060 mobile GPU के साथ 13th gen Core i7 i7 प्रोसेसर तक के साथ कॉन्फिगर कर सकते हैं. यूजर्स को 1 महीने के लिए Xbox गेम पास फ्री भी मिलेगा.

HP Omen 16 (2023)इस लैपटॉप में 240Hz रिफ्रेश रेट और QHD तक रेजोल्यूशन के साथ 16.1-इंच डिस्प्ले दिया गया है. इसमें फुल-HD कैमरा भी है जो स्ट्रीमर्स के लिए काफी फायदेमंद होगा. इसमें Intel का 13th Gen Core i7-13700HX प्रोसेसर (up to 5.0GHz with boost/16-cores/24-threads) और साथ में Nvidia का GeForce RTX 4070 ग्राफिक्स, 16GB DDR5-4800MHz रैम और 1TB of PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD दिया गया है.

HP Omen Transcend 16 (2023)ये एक लाइटवेट डिजाइन वाला लैपटॉप है. यूजर्स इसे GeForce RTX 4070 सीरीज तक ग्राफिक्स और 13th-Gen Intel Core i9-13900HX तक प्रोसेसर के साथ कॉन्फिगर कर सकते हैं. इसमें 97Wh बैटरी पैक और Omen Tempest कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है.