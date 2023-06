Nothing Phone 2 का प्री-ऑर्डर कल से होगा शुरू, सबसे पहले आपको मिल जाएगा फोन, 50% की छूट!

हाइलाइट्स

Nothing Phone 2 प्री-ऑर्डर फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगा. फोन को प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहक नथिंग ईयर (स्टिक) पर 50% की छूट पा सकते हैं. Nothing Phone 2 में फंक्शनल कस्टमाइजेशन के साथ Nothing OS 2.0 दिया जा सकता है.