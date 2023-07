नई दिल्ली. एडवेंचर ट्रिप के शौकीन के लिए बाजार में एक डिवाइस मौजूद है, जिसको न मोबाइल की तरह रिचार्ज करने की जरूरत होती है और न ही बार-बार बैटरी चार्ज करने की टेंशन रहती हैं. एक बार अगर आप इस डिवाइस को खरीद लेंगे, तो पूरी जिंदगी इसका यूज कर सकेंगे.

बता दें कि कई बार एंडवेंचर के चक्कर में ट्रैकर्स ऐसे घने जंगल या पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां नेटवर्क का N भी नहीं पहुंचता. ऐसे में ये डिवाइस आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसे मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होती और ये खुद के नेटवर्क पर ही काम करता है, जिसमें आप 5 किमी के दायरे में अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- कई घंटे फ्रिज बंद रहने पर क्यों आती है बदबू? खाने लायक नहीं बचता रखा हुआ खाना, वजह जानकर होंगे दंग

क्या है डिवाइस का नाम

हम यहां आपको लॉग रेंज वॉकी टॉकी की जानकारी दे रहे हैं, जिसे आप ई-कॉमर्स साइट से केवल 4,799 रुपये में चार यूनिट्स में खरीद सकते हैं. बता दें कि ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर Ele’ Espirit Two Way – Long Range Walkie Talkies with Headphones लिस्ट है. अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज हम आपको इसकी खासियत के बारे में बताने जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- चार्जिंग पर फोन लगाकर भूल गए आप! चिथड़े-चिथड़े हो सकती है फोन की बैटरी, मना करने के बाद भी नहीं मानते लोग

इसमें आपको कंट्रोलर स्विच तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ ये पूरी तरह से वॉटर प्रूफ है जिससे आपको एडवेंचर पर जाने के दौरान इनकी फ़िक्र करने की जरूरत ना पड़े. इनमें आपको इंडिकेटर मिल जाता है साथ ही साथ एक एलईडी फ्लैश लाइट भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है जो बेहद ही दमदार रहती है. Walkie Talkies के साथ ग्राहकों को चार्जर भी दिया जाता है जिन पर रख कर इनकी बैटरी को चार्ज किया जा सकता है और आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे तकरीबन 2-5 किलोमीटर की रेंज में इस्तेमाल किया जा सकता है.

Whatsapp पर 100 फोटो कैसे सेंड करें? आगे देखें…

Walkie Talkies पर ऑफर

ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर लिस्ट इस वॉकी टॉकी की ओरिजन प्राइस 6,999 रुपये है, लेकिन फिलहाल आप इसे केवल 4,799 रुपये में खरीद सकते हैं. यहां आपको नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिल रहा है.