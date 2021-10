JioPhone Next : गूगल के CEO सुंदर पिचई ने बताया, कब लॉन्च होगा ये फोन!

गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा है कि भारत में JioPhone Next दिवाली तक लॉन्च हो जाएगा.

नई दिल्ली. गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा है कि भारत में JioPhone Next दिवाली तक लॉन्च हो जाएगा. काम समयसीमा के हिसाब से चल रहा है. उन्होंने कहा कि भारत में देखा गया है कि लोग फीचर फोन से स्मार्टफोन पर शिफ्ट होना चाहते हैं. जियोफोन नेक्स्ट अंग्रेजी से ऊपर उठकर लोगों को उनके स्थानीय अधिकार देने के लिए बनाया गया है. पिचई ने ये भी कहा कि ये स्मार्टफोन (JioPhone Next) डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक नींव डालेगा. 3-5 साल के भीतर इसे बड़े प्रभाव नजर आएंगे.

इससे पहले, इसी सोमवार को रिलायंस जियो ने पहली बार आधिकारिक रूप से फोन की खासियतें बताने वाला वीडियो जारी किया था. गूगल और क्वालकॉम जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाया गया यह फोन कई मामलों में अनूठा है.

कंपनी ने ‘मेकिंग ऑफ जियोफोन नेक्स्ट’ वीडियो में बताया था कि कैसे जियोफोन नेक्स्ट लाखों भारतीयों के जीवन को बदलने को बदलने की ताकत रखता है. जियोफोन Next प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा. यह गूगल एंड्रॉइड द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे खास तौर पर भारत के लिए बनाया गया है. प्रगति ओएस को जियो और गूगल के सर्वश्रेष्ठ तकनीशियन्स ने तैयार किया है. इसका उद्देश्य किफायती कीमतों पर बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ सभी के लिए प्रगति सुनिश्चित करना है.

सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन

जियो ने इस साल आयोजित हुई अपनी 44वीं AGM में अपने नए स्मार्टफोन JioPhone Next से पर्दा उठाया था. इस स्मार्टफोन को Jio ने Google के साथ (JioPhone Next Price) मिलकर तैयार किया है और (JioPhone) इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह कम कीमत वाला 4G स्मार्टफोन होगा. पहले यह स्मार्टफोन 10 सितंबर को बाजार में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को टाल दिया.

JioPhone Next की संभावित कीमत

JioPhone Next को लेकर कंपनी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यह सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा. हालांकि, कीमत का खुलासा लॉन्च के दिन ही किया जाएगा. लेकिन अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्मार्टफोन की कीमत 5 हजार रुपये से कम होगी. यह स्मार्टफोन Google और Qualcomm जैसी टेक दिग्गजों कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया गया है.

JioPhone Next के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

JioPhone Next को लेकर कंपनी स्पष्ट कर चुकी है कि यह स्मार्टफोन एंड्राइड के कस्टमाइज्ड वर्जन पर आधारित होगा. इसमें automatic read-aloud of screen text, ट्रांसलेशन, गूगल असिस्टेंट, स्मार्ट कैमरा और आर्ग्यूमेंटेट रियलिटी जैसे सभी खास फीचर्स की सुविधा मिलेगी. Jio Phone होने की वजह से इसमें JioTV, MyJio, Jio Saavn जैसे ऐप्स प्री-लोडेड होंगे. ये भी कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 215 प्रोसेसर पर पेश किया जा सकता है और इसमें 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. फोन में 13MP का सिंगल रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है.