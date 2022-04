Google Map के ज़रिए आसानी से चेक कर सकते हैं Train का Live स्टेटस, आसान है तरीका

इंडियन रेलवे (Indian Railway) की ट्रेन से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, और किसी न किसी वजह आपको कोई न कोई ट्रेन लेट होने की खबर भी मिलती है. खासतौर पर सर्दियों के मौसम में कोहरे की वजह से ट्रेन देरी से चलती है. ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ट्रेन कहां तक पहुंची है, या फिर कितनी देरी से चल रही है. लाइव रनिंग स्टेटस को ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है. ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करने के लिए यात्री कई तरह के ऐप जरिए चेक करते हैं, जिसमें ट्रेन के आने का समय मिल जाता है. ये भी पता चल जाता है कि अभी ट्रेन कहां पर है.

इसी बीच आपके लिए एक अच्छी खबर है, वह ये कि गूगल मैप्स (Google Maps) ने हाल ही में कई नए फीचर्स जोड़े हैं, जिसमें टोल टैक्स की कीमत बताना भी शामिल है. ट्रेन के यात्रियों का सफर आसान करने के लिए गूगल ने भी फीचर जोड़ दिया है. ये फीचर लाइव ट्रेन स्टेटस का है. इस फीचर के ज़रिए आप ट्रेन के आने का समय, शेड्यूल, देरी का स्टेटस और इसी तरह की दूसरी जानकारी ऐप पर पा सकते हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

प्रोसेस शुरू करने से पहले आपका गूगल में एक्टिव अकाउंट होना जरूरी है. बता दें कि इस फीचर के लिए गूगल ने Where is My Train ऐप के साथ पार्टनरशिप की है. यहां हम आपको गूगल मैप्स के जरिए ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करने का तरीका बताने जा रहे हैं.

कैसे चेक करें ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस…

1.सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में गूगल मैप्स ओपन करना होगा.

2.उसके बाद सर्च बॉक्स में डेस्टिनेशन स्टेशन एंटर करें.

3.फिर डेस्टिनेशन डायलॉग बॉक्स के नीचे ‘टू-व्हीलर’ और ‘वॉक’ आइकन के बीच मौजूद ‘ट्रेन’ आइकन पर टैप करें.

4.इसमें ट्रेन आइकन वाले रूट ऑप्शन पर टैप करें.

5.फिर लाइव ट्रेन का स्टेटस चेक करने के लिए ट्रेन के नाम पर टैप कीजिए.

6.इसके बाद आपको अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस मिल जाएगा.