बहुत कम लोग जानते होंगे Google Maps की ये 5 ट्रिक्स! जानें क्या है इसमें खास और कैसे करें यूज़

नई दिल्ली. आमतौर पर गूगल मैप में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रूट देखते हैं. इसका इस्तेमाल ज्यादातर कैब ड्राइवर और बाइकर्स करते हैं. लेकिन इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है. इन फीचर्स की मदद लेकर आप अपने काम को आसान बना सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इसमें बहुत सारी ऐसी भी सुविधाएं मिल जाती है जिसकी जरूरत हमें डेली लाइफ में पढ़ती है. आइए इसके में 5 मुख्य फीचर के बारे में जानते हैं…

गूगल मैप की इस ट्रिक की मदद से बहुत सारे लोग अपने काम को आसान बना रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं दो जगह की दूरी भी इससे घर बैठे बैठे नापी जा सकती हैं. किसी भी रेस्टोरेंट्स से खाना मंगाने से पहले मेनू कार्ड और रेट लिस्ट भी इस पर देखने की सुविधाएं मिल जाती है.

Measuring Distanceदो जगह की दूरी मापने के लिए गूगल मैप्स की मदद ली जा सकती है. इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उस स्थान पर टैप करें जहां से आप दूरी नापना चाहते हैं. 1 पॉइंट लगाने के बाद नीचे की तरफ मेजर डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करें. इसके बाद दूसरे पॉइंट को उस स्थान पर लेकर जाएं, जहां तक की दूरी आप चाहते हैं. दोनों डिस्टेंस के बीच पॉइंट लगाने के बाद नीचे की तरफ आप किलोमीटर में दूरी चेक कर सकते हैं.

Remember Parking Spotभीड़भाड़ वाली जगह पर गाड़ी पार्क करने के बाद कई बार लोग इसकी लोकेशन भूल जाते हैं. अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्याएं होती है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. जहां भी आप गाड़ी पार्किंग करते हो उस स्थान इसे पार्क करते समय गूगल मैप्स में ब्लू प्वाइंट के ऊपर क्लिक करें. इसके बाद नीचे चार विकल्प में से सेव पार्क के ऊपर क्लिक कर दें. अब वापस आते समय इस पर क्लिक कर गाड़ी के पास पहुंच जाएंगे.

Check for Parkingकई बार लोग पार्किंग के लिए जगह है या नहीं इसे जाने बगैर कहीं भी पहुंच जाते हैं ऐसी स्थिति में उन्हें गाड़ी की सिक्योरिटी को लेकर चिंता सताती रहती है. अब कहीं गए बगैर घर बैठे पार्किंग स्पॉट की जांच कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले लोकेशन सर्च करें. फिर इसके बाद नीचे की तरफ स्पेस फॉर पार्किंग के ऊपर क्लिक करें. अब आपके सामने पार्किंग स्पॉट उपलब्ध हो जाएगा.

Depart Time Featureअगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और टाइमिंग को लेकर समस्याएं होती है तो ऐसी स्थिति में अब गूगल मैप्स की मदद ले सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले गूगल मैप के ऊपर उस टर्मिनल को सर्च करें जहां पर ट्रेन आने वाली हो. उसके बाद ट्रेन के ऊपर टाइप कर नीचे की तरफ set departed and arrival time के ऊपर क्लिक कर दें. अब आप अपने हिसाब से ट्रेन की टाइमिंग और डेट सेट कर सकते हैं.

See What You Orderकिसी भी रेस्टोरेंट्स से खाना मंगाने से पहले वहां की मैन्यु और रेट लिस्ट देखने की सुविधाएं गूगल मैप्स पर मिल जाती है. इसे देखने के बाद अपने हिसाब से आप समय रहते किसी भी टाइम पर ऑर्डर कर सकते हैं. इसके साथ ही डिलीवरी टाइम के बारे में भी इसमें जानकारी मिल जाती है. कई बार लोग जोमैटो की जगह गूगल मैप पर सर्च कर इसे आर्डर करते हैं.