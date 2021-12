Happy New Year 2022 Wishes: दोस्तों को इस अंदाज़ में भेजें WhatsApp Stickers, फ्री में होगा डाउनलोड

Happy New Year 2022 WhatsApp Sticker: नया साल आ गया है, और जो लोग अपने दोस्त, रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, उनके लिए किसी को सिर्फ टेक्स्ट भेजना काफी बोरिंग हो जाता है. ऐसे में आप दोस्तों को कुछ शानदार वॉट्सऐप New Year 2022 स्टिकर भेज सकते हैं. आइए जानते हैं New Year Stickers को कैसे डाउनलोड करके भेजा जा सकता है…

Step 1:-कैसे इंस्टॉल करें New Year Sticker पैक: गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल करने के लिए कई सारे स्टिकर मौजूद हैं. इसके लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर खोलना होगा, और यहां पर ‘Happy New Year 2022 Stickers’ सर्च करें. यहां हम जो ट्राय कर रहे हैं उसका नाम othaps का ‘Happy New Year 2022 Stickers’ है.

ऐप को ओपेन करें, और स्टिकर पैक को वॉट्सऐप पर लाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निद्रेश को फॉलो करें. इसमें Still और अनिमेटेड स्टिकर्स मौजूद हैं. अब उस पैक को सेलेक्ट करें, जिसे आप वॉट्सऐप में ऐड करना चाहते हैं.

Step 2: WhatsApp पर स्टिकर इस्तेमाल करना…वॉट्सऐप ओपेन करें और पर्सनल चैट या ग्रुप चैट को खोलें, जिसपर आप मैजेज भेजना चाहते हैं. फिर ईमोजी बटन पर जाएं, और स्टिकर टैब पर जाए. यहां आपको कई सारे स्टिकर पैक्स दिखाई देंगे, जिसमें से आपके Step 1 वाला पैक दिखेगा.

Sticker पैक पर टैप करें और किसी एक स्टिकर पैक को ओपेन कर लें, और स्क्रोल करके उस स्टिकर को सेलेक्ट करें, जिसे आपको सेंड करना है. अपने पसंदीदा स्टिकर पर टैप करेंगे तो स्टिकर सेड हो जाएगा.